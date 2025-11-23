Улюблена тактика, – полковник США у відставці розкрив план Росії на Запоріжжі
- Росія продовжує просуватися на Запорізькому напрямку, використовуючи тактику, яку застосовувала біля Покровська.
- Джон Світ наголошує на необхідності виявляти та знищувати російські сили до їхньої появи на полі бою, щоб запобігти їхньому наступу.
Росіяни продовжують просуватися на Запорізькому напрямку. На цій ділянці фронту вони можуть діяти за тим самим сценарієм, який використовували у 2024 році на Покровському напрямку.
Про це 24 Каналу розповів полковник США у відставці Джон Світ, наголосивши на тому, як саме окупанти діятимуть на Запоріжжі. Він вказав, на якому завданні потрібно сконцентрувати увагу Україні.
Як будуть діяти росіяни на Запорізькому напрямку?
"Це улюблена тактика Росії – оточення міст. Під оточенням я маю на увазі те, що росіяни визначають ціль і намагаються охопити її з правого та лівого флангів, потім замкнути кільце і загнати сили, що обороняються, у пастку", – пояснив полковник США у відставці.
Відповідно до цієї тактики, Росія застосовує спочатку просте чи подвійне оточення. Світ припустив, що росіяни спробують це зробити і на Запоріжжі.
Зверніть увагу! На думку військового оглядача Івана Тимочка, окупантам не вдалося наступати біля Степногірська у бік Запоріжжя біля річища Дніпра, тому вони обрали напрямок ближчий до лінії фронту – де мають логістичні шляхи – Гуляйпільський. Також вони вирішили спробувати взяти під контроль логістичні центри та трасу, що з'єднує Гуляйполе та Олександрівку.
"Ключовим є те, щоб виявити, де перебувають ці сили, та знищити до їхньої появи на полі бою. Це нелегке завдання", – зауважив Джон Світ.
Розвідники, що займаються пошуком ворожих військ, мають виявити ці цілі, щоб засоби ураження – артилерія, ракети Tomahawk, якщо вони колись будуть на озброєнні в України, або Storm Shadow могли, за словами полковника США у відставці, ефективно уражати ці сили в момент їхнього зосередження для наступу.
Що відбувається на Запоріжжі?
Окупанти за останню добу зробили 18 спроб наступу на Гуляйпільському напрямку. Проте Сили оборони відбили всі атаки ворога біля населених пунктів Яблукове, Затишшя, Варварівка, Прилуки, Гуляйполе, Малинівка, Високе.
Також неспокійно було на Оріхівському напрямку. Противник три рази намагався атакувати українській сили поблизу Малої Токмачки, Приморського та Степногірська.
Аналітики Інституту вивчення війни характеризують ситуацію на Гуляйпільському напрямку як критично напружену. Росіяни намагаються наступати з метою відрізати Гуляйполе з північного сходу, щоб, можливо, підготувати передумови для захоплення міста зі сходу.
Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив, що ворог, діючи досить активно на окремих ділянках, не вдається до масштабного прориву у бік Оріхова чи Запоріжжя, тому що не може забезпечити темп для виходу на оперативний простір. Тому росіяни зосереджуються тільки на локальних цілях, і це означає, що можливості противника є обмеженими.