Про це 24 Каналу розповів полковник США у відставці Джон Світ, наголосивши на тому, як саме окупанти діятимуть на Запоріжжі. Він вказав, на якому завданні потрібно сконцентрувати увагу Україні.

Як будуть діяти росіяни на Запорізькому напрямку?

"Це улюблена тактика Росії – оточення міст. Під оточенням я маю на увазі те, що росіяни визначають ціль і намагаються охопити її з правого та лівого флангів, потім замкнути кільце і загнати сили, що обороняються, у пастку", – пояснив полковник США у відставці.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

Відповідно до цієї тактики, Росія застосовує спочатку просте чи подвійне оточення. Світ припустив, що росіяни спробують це зробити і на Запоріжжі.

Зверніть увагу! На думку військового оглядача Івана Тимочка, окупантам не вдалося наступати біля Степногірська у бік Запоріжжя біля річища Дніпра, тому вони обрали напрямок ближчий до лінії фронту – де мають логістичні шляхи – Гуляйпільський. Також вони вирішили спробувати взяти під контроль логістичні центри та трасу, що з'єднує Гуляйполе та Олександрівку.

"Ключовим є те, щоб виявити, де перебувають ці сили, та знищити до їхньої появи на полі бою. Це нелегке завдання", – зауважив Джон Світ.

Розвідники, що займаються пошуком ворожих військ, мають виявити ці цілі, щоб засоби ураження – артилерія, ракети Tomahawk, якщо вони колись будуть на озброєнні в України, або Storm Shadow могли, за словами полковника США у відставці, ефективно уражати ці сили в момент їхнього зосередження для наступу.

Що відбувається на Запоріжжі?