Об этом 24 Каналу рассказал полковник США в отставке Джон Свит, отметив то, как именно оккупанты будут действовать на Запорожье. Он указал, на какой задаче нужно сконцентрировать внимание Украине.
К слову Несколько направлений: эксперт указал, куда Россия мобилизует людей с оккупированных территорий
Как будут действовать россияне на Запорожском направлении?
"Это любимая тактика России – окружение городов. Под окружением я имею в виду то, что россияне определяют цель и пытаются охватить ее с правого и левого флангов, затем замкнуть кольцо и загнать силы, обороняющихся, в ловушку", – объяснил полковник США в отставке.
Какова ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте
Согласно этой тактике, Россия применяет сначала простое или двойное окружение. Мир предположил, что россияне попытаются это сделать и в Запорожье.
Обратите внимание! По мнению военного обозревателя Ивана Тимочко, оккупантам не удалось наступать возле Степногорска в сторону Запорожья возле русла Днепра, поэтому они выбрали направление ближе к линии фронта – где имеют логистические пути – Гуляйпольский. Также они решили попробовать взять под контроль логистические центры и трассу, соединяющую Гуляйполе и Александровку.
"Ключевым является то, чтобы выявить, где находятся эти силы, и уничтожить до их появления на поле боя. Это нелегкая задача", – отметил Джон Свит.
Разведчики, занимающиеся поиском вражеских войск, должны выявить эти цели, чтобы средства поражения – артиллерия, ракеты Tomahawk, если они когда-то будут на вооружении в Украине, или Storm Shadow могли, по словам полковника США в отставке, эффективно поражать эти силы в момент их сосредоточения для наступления.
Что происходит в Запорожье?
Оккупанты за последние сутки предприняли 18 попыток наступления на Гуляйпольском направлении. Однако Силы обороны отбили все атаки врага у населенных пунктов Яблочное, Затишье, Варваровка, Прилуки, Гуляйполе, Малиновка, Высокое.
Также неспокойно было на Ореховском направлении. Противник три раза пытался атаковать украинские силы вблизи Малой Токмачки, Приморского и Степногорска.
Аналитики Института изучения войны характеризуют ситуацию на Гуляйпольском направлении как критически напряженную. Россияне пытаются наступать с целью отрезать Гуляйполе с северо-востока, чтобы, возможно, подготовить предпосылки для захвата города с востока.
Военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко заметил, что враг, действуя достаточно активно на отдельных участках, не прибегает к масштабному прорыву в сторону Орехова или Запорожья, потому что не может обеспечить темп для выхода на оперативное пространство. Поэтому россияне сосредотачиваются только на локальных целях, и это означает, что возможности противника ограничены.