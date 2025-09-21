24 военнослужащих ремонтного батальйона львовской 125 отдельной тяжелой механизированной бригады объявили о намерении уйти в СОЧ. Это произошло после того, как командование решило отправить их в штурмовое подразделение.

Среди этих 24 человек – большинство старше 50 лет, говорит ZAXID.NET один из военнослужащих Владимир Романив. Его 24-летний сын, специалист по дронам, попал в список "штурмовиков", передает 24 Канал.

Что известно об инциденте с переводом ремонтников в штурмовики?

Самого Романова нет в том списке, но он выразил солидарность с сыном и его собратьями. Все 24 человека решили идти в СОЧ, чтобы привлечь внимание к ситуации, которая возникла.

В чем самый большой абсурд – сейчас война беспилотников, нужны специалисты. Мой сын, который является специалистом, его бросают в окоп. Мужчины за 50, которые тоже не штурмовики по возрасту, их тоже бросают в окоп,

– критикует решение командования военный.

После того, как инцидент получил огласку, бригада отменила приказ о переводе 24 специалистов из ремонтного батальона в штурмовое подразделение. Об этом Романиву сообщил заместитель командира бригады в воскресенье, 21 сентября. Все военные останутся на своих должностях, где смогут качественно выполнять работу.

Какова ситуация на фронте?