Военные 125 бригады угрожали массово уйти в СОЧ: в командовании отреагировали
- 24 военных из 125 отдельной тяжелой механизированной бригады объявили о намерении уйти в СЗЧ из-за приказа командования о переводе их в штурмовое подразделение.
- После того, как инцидент получил огласку, командование отменило приказ о переводе.
24 военнослужащих ремонтного батальйона львовской 125 отдельной тяжелой механизированной бригады объявили о намерении уйти в СОЧ. Это произошло после того, как командование решило отправить их в штурмовое подразделение.
Среди этих 24 человек – большинство старше 50 лет, говорит ZAXID.NET один из военнослужащих Владимир Романив. Его 24-летний сын, специалист по дронам, попал в список "штурмовиков", передает 24 Канал.
Что известно об инциденте с переводом ремонтников в штурмовики?
Самого Романова нет в том списке, но он выразил солидарность с сыном и его собратьями. Все 24 человека решили идти в СОЧ, чтобы привлечь внимание к ситуации, которая возникла.
В чем самый большой абсурд – сейчас война беспилотников, нужны специалисты. Мой сын, который является специалистом, его бросают в окоп. Мужчины за 50, которые тоже не штурмовики по возрасту, их тоже бросают в окоп,
– критикует решение командования военный.
После того, как инцидент получил огласку, бригада отменила приказ о переводе 24 специалистов из ремонтного батальона в штурмовое подразделение. Об этом Романиву сообщил заместитель командира бригады в воскресенье, 21 сентября. Все военные останутся на своих должностях, где смогут качественно выполнять работу.
Какова ситуация на фронте?
- Российские ДРГ пытаются проникнуть в Купянск, используя малочисленные группы и маскируясь под гражданских.
- Силы обороны Украины создали три кольца окружения российских войск на Добропольском выступе. В окружениях окажется подразделение 51-й армии России. Враг пытается деблокировать свои войска, перебрасывая морскую пехоту.
- На юге Украины воюет группировка "Днепр" под руководством российского командующего генерал Теплинского. Группировка "Днепр" получила подкрепление воздушно-десантных войск для ведения штурмовых действий, а также действует часть группировки "Восток" с хорошо вооруженными мотострелковыми подразделениями.