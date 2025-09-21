24 військовослужбовці ремонтного батальйону львівської 125 окремої важкої механізованої бригади оголосили про намір піти у СЗЧ. Це сталося після того, як командування вирішило відправити їх у штурмовий підрозділ.

Серед цих 24 людей – більшість старші за 50 років, каже ZAXID.NET один із військовослужбовців Володимир Романів. Його 24-річний син, фахівець по дронах, потрапив у список "штурмовиків", передає 24 Канал.

Що відомо про інцидент із переведенням ремонтників у штурмовики?

Самого Романіва немає у тому списку, але він висловив солідарність із сином та його побратимами. Усі 24 людини вирішили йти у СЗЧ, аби привернути увагу до ситуації, яка виникла.

У чому найбільший абсурд – зараз війна безпілотників, потрібні фахівці. Мій син, який є фахівцем, його кидають в окоп. Чоловіки за 50, які теж не штурмовики по віку, їх теж кидають в окоп,

– критикує рішення командування військовий.

Після того, як інцидент набував розголосу бригада скасувала наказ про переведення 24 фахівців з ремонтного батальйону у штурмовий підрозділ. Про це Романіву повідомив заступник командира бригади у неділю, 21 вересня. Усі військові залишаться на своїх посадах, де можуть якісно виконувати роботу.

