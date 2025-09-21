Під удар потрапляють навіть ті дороги, які розташовані за 32 кілометри від найближчих російських позицій, попри те, що раніше вони були безпечними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Термінатор на гусеницях: українські захисники знищили російський наступальний шляхопрокладач

Як російські БпЛА перешкоджають логістиці?

Згідно з оприлюдненою інформацією, на сході України дороги, якими постачали озброєння для наших військових стали майже такими ж небезпечними, як і окопи. Це значно ускладнює процес забезпечення українських сил.

Противник обирає ділянку дороги та перетворює її на кошмар. Кожна машина, що проїжджає, потрапляє під обстріл,

– розповів один із військових.

Своєю чергою українські військові намагаються адаптуватися до таких російських атак завдяки встановленню протиповітряних сіток, пересуванню вночі та використанню невеликих транспортних засобів замість вантажівок.

WSJ наголошує, що попри це, бажання Росії вивести з ладу логістику поглиблює дефіцит води та боєприпасів і, особливо, живої сили уздовж лінії фронту, ще більше ускладнюючи переміщення вантажів в окопи й з них.

Підполковник Дмитро Запорожець з 11-го армійського корпусу ЗСУ розповів, що ще рік тому такі удари були періодичними, проте зараз стаються систематичні хвилі атак, які націлені на логістичні шляхи, склади тощо.

За даними видання, таким чином тепер Росія може загрожувати українським дорогам далі від лінії фронту, ніж це було раніше. Дрони на оптоволокні зараз можуть перетинати понад 19 кілометрів за лінією фронту.

Які наслідки таких атак?

Також тепер важкі "дрони-матки" запускають менші вибухові БпЛА й працюють ретрансляторами для зв’язку. Хоча такі цілі на відстані до 32 кілометрів може вразити артилерія, дрони точніші, особливо проти рухомих цілей.

Затримки тепер постійні. Іноді підрозділ чекає на боєприпаси, які мали бути доставлені днем раніше, і в цей час він не може діяти на повну силу. Евакуювати поранених складніше,

– розповів сержант розвідувального підрозділу.

За його словами, сітки для безпілотників не повністю розв'язали проблему, адже БпЛА ворога часто намагаються вдарити по стовпах, на яких вони встановлені, обвалюючи сітку і перетворюючи її на перешкоду на дорозі.

Водночас один із медиків розкрив, що стан доріг поблизу фронту серйозно погіршився. У зв'язку з цим доступ до поранених солдатів і збереження їхнього життя на шляху до місця події значно ускладнюються.

"Були моменти, коли ми не могли ввести голку у вену, тому що нас так сильно жбурляло з боку в бік. І ми не могли зменшити швидкість, тому що в нас могли влучити дрони", – зізнався медик, розповідаючи про роботу в таких умовах.

Російські атаки на авто та вантажівки