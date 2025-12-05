В Сухопутных войсках прокомментировали заявления о нарушении прав военных в штурмовых подразделениях
- Военный омбудсмен Ольга Решетилова зафиксировала массовые нарушения прав в штурмовых подразделениях.
- Сухопутные войска ВСУ сообщили, что материалы уже передали правоохранителям для правовой оценки.
Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что во время проверок отдельных штурмовых подразделений зафиксировали массовые нарушения прав военнослужащих.
На это уже отреагировали в Сухопутных войсках ВСУ, передает 24 Канал. Там отметили, что соответствующие сообщения требуют особого внимания.
Что заявили в Сухопутных войсках?
Комментируя ситуацию, в Сухопутных войсках отметили, что работа военного омбудсмена показывает работу механизмов контроля в оборонном секторе и способность выявлять проблемы там, где они возникают.
Важно, что речь идет об отдельных подразделениях, а не о системе в целом. Большинство командиров и военнослужащих придерживаются военных стандартов, сохраняют дисциплину и уважение к собратьям,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимые материалы уже передали правоохранительным органам для дальнейшего предоставления правовой оценки в установленном порядке. Об этом уже сообщала и сама Ольга Решетилова.
"Для нас принципиальным является то, чтобы каждый военный был защищен, а служба – соответствовала стандартам, за которые мы воюем. Контроль, прозрачность и реагирование на сигналы позволяют укреплять войско даже в самые тяжелые времена", – резюмировали в Сухопутных войсках.
О каких нарушениях идет речь?
Накануне Ольга Решетилова в интервью изданию LB.ua сообщила, что в некоторых штурмовых полках, действующих в Вооруженных силах Украины, выявили факты массового нарушения прав военнослужащих.
По ее словам, в некоторые полки она приезжала с проверкой, и в отдельных частях обнаружили "откровенный криминал". Речь идет, в частности, об избиении, незаконном лишении свободы, угрозах жизни и здоровью бойцов.