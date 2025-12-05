У Сухопутних військах прокоментували заяви про порушення прав військових у штурмових підрозділах

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що під час перевірок окремих штурмових підрозділів зафіксували масові порушення прав військовослужбовців.

На це вже відреагували у Сухопутних військах ЗСУ, передає 24 Канал. Там наголосили, що відповідні повідомлення вимагають особливої уваги.

Дивіться також "Прямуємо до стратегічної поразки": Стерненко висловився про обвал фронту та брехню у війську

Що заявили у Сухопутних військах?

Коментуючи ситуацію, у Сухопутних військах наголосили, що робота військового омбудсмана показує роботу механізмів контролю в оборонному секторі й здатність виявляти проблеми там, де вони виникають.

Важливо, що йдеться про окремі підрозділи, а не про систему в цілому. Більшість командирів та військовослужбовців дотримуються військових стандартів, зберігають дисципліну та повагу до побратимів,

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що необхідні матеріали вже передали правоохоронним органам для подальшого надання правової оцінки у встановленому порядку. Про це вже повідомляла і сама Ольга Решетилова.

"Для нас принциповим є те, щоб кожен військовий був захищений, а служба – відповідала стандартам, за які ми воюємо. Контроль, прозорість і реагування на сигнали дозволяють зміцнювати військо навіть у найважчі часи", – резюмували у Сухопутних військах.

Про які порушення йдеться?