У Сухопутних військах прокоментували заяви про порушення прав військових у штурмових підрозділах
- Військова омбудсменка Ольга Решетилова зафіксувала масові порушення прав у штурмових підрозділах.
- Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що матеріали вже передали правоохоронцям для правової оцінки.
Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що під час перевірок окремих штурмових підрозділів зафіксували масові порушення прав військовослужбовців.
На це вже відреагували у Сухопутних військах ЗСУ, передає 24 Канал. Там наголосили, що відповідні повідомлення вимагають особливої уваги.
Що заявили у Сухопутних військах?
Коментуючи ситуацію, у Сухопутних військах наголосили, що робота військового омбудсмана показує роботу механізмів контролю в оборонному секторі й здатність виявляти проблеми там, де вони виникають.
Важливо, що йдеться про окремі підрозділи, а не про систему в цілому. Більшість командирів та військовослужбовців дотримуються військових стандартів, зберігають дисципліну та повагу до побратимів,
– ідеться у повідомленні.
Зазначається, що необхідні матеріали вже передали правоохоронним органам для подальшого надання правової оцінки у встановленому порядку. Про це вже повідомляла і сама Ольга Решетилова.
"Для нас принциповим є те, щоб кожен військовий був захищений, а служба – відповідала стандартам, за які ми воюємо. Контроль, прозорість і реагування на сигнали дозволяють зміцнювати військо навіть у найважчі часи", – резюмували у Сухопутних військах.
Про які порушення йдеться?
Напередодні Ольга Решетилова в інтерв’ю виданню LB.ua повідомила, що у деяких штурмових полках, що діють у Збройних силах України, виявили факти масового порушення прав військовослужбовців.
За її словами, до деяких полків вона приїздила з перевіркою, і в окремих частинах виявили "відвертий кримінал". Йдеться, зокрема, про побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров’ю бійців.