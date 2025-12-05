На це вже відреагували у Сухопутних військах ЗСУ, передає 24 Канал. Там наголосили, що відповідні повідомлення вимагають особливої уваги.
Що заявили у Сухопутних військах?
Коментуючи ситуацію, у Сухопутних військах наголосили, що робота військового омбудсмана показує роботу механізмів контролю в оборонному секторі й здатність виявляти проблеми там, де вони виникають.
Важливо, що йдеться про окремі підрозділи, а не про систему в цілому. Більшість командирів та військовослужбовців дотримуються військових стандартів, зберігають дисципліну та повагу до побратимів,
– ідеться у повідомленні.
Зазначається, що необхідні матеріали вже передали правоохоронним органам для подальшого надання правової оцінки у встановленому порядку. Про це вже повідомляла і сама Ольга Решетилова.
"Для нас принциповим є те, щоб кожен військовий був захищений, а служба – відповідала стандартам, за які ми воюємо. Контроль, прозорість і реагування на сигнали дозволяють зміцнювати військо навіть у найважчі часи", – резюмували у Сухопутних військах.
Про які порушення йдеться?
Напередодні Ольга Решетилова в інтерв’ю виданню LB.ua повідомила, що у деяких штурмових полках, що діють у Збройних силах України, виявили факти масового порушення прав військовослужбовців.
За її словами, до деяких полків вона приїздила з перевіркою, і в окремих частинах виявили "відвертий кримінал". Йдеться, зокрема, про побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров’ю бійців.