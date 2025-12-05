На это уже отреагировали в Сухопутных войсках ВСУ, передает 24 Канал. Там отметили, что соответствующие сообщения требуют особого внимания.
Что заявили в Сухопутных войсках?
Комментируя ситуацию, в Сухопутных войсках отметили, что работа военного омбудсмена показывает работу механизмов контроля в оборонном секторе и способность выявлять проблемы там, где они возникают.
Важно, что речь идет об отдельных подразделениях, а не о системе в целом. Большинство командиров и военнослужащих придерживаются военных стандартов, сохраняют дисциплину и уважение к собратьям,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимые материалы уже передали правоохранительным органам для дальнейшего предоставления правовой оценки в установленном порядке. Об этом уже сообщала и сама Ольга Решетилова.
"Для нас принципиальным является то, чтобы каждый военный был защищен, а служба – соответствовала стандартам, за которые мы воюем. Контроль, прозрачность и реагирование на сигналы позволяют укреплять войско даже в самые тяжелые времена", – резюмировали в Сухопутных войсках.
О каких нарушениях идет речь?
Накануне Ольга Решетилова в интервью изданию LB.ua сообщила, что в некоторых штурмовых полках, действующих в Вооруженных силах Украины, выявили факты массового нарушения прав военнослужащих.
По ее словам, в некоторые полки она приезжала с проверкой, и в отдельных частях обнаружили "откровенный криминал". Речь идет, в частности, об избиении, незаконном лишении свободы, угрозах жизни и здоровью бойцов.