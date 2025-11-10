До сих пор не в СИЗО, – антикоррупционер раскрыл, кто покрывал схему с бракованными минами

В 2024 году общество всколыхнул скандал с неисправными минами для ВСУ. Были взяты под стражу директор Павлоградского химзавода Леонид Шиман, его заместитель, двое работников Министерства обороны Украины.

Однако в этом списке нет первого заместителя министра стратегических отраслей промышленности Олега Можного. Это 24 Каналу рассказал ветеран, председатель Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудименко.

Читайте также АОЗ продолжает заключать контракты с поставщиком некачественных мин: завод должен исправиться

Как сейчас движется дело?

Юрий Гудименко отметил, что вопросы к Леониду Шиману были всегда. Были собраны материалы, которые передали в силовые структуры. Их приобщали к уголовным производствам. Сейчас он, его заместитель, двое работников Минобороны находятся в СИЗО.

До сих пор не в СИЗО, к сожалению, тогдашний первый заместитель министерства стратегической промышленности Олег Можный. Мы над этим работаем. Потому что именно этот человек максимально активно лоббировал выделение огромных денег на Павлоградский химзавод, осознавая, что он не способен выполнить этот объем,

– подчеркнул ветеран.

Люди, которые проверяли некачественную взрывчатку, сейчас под следствием. По мнению председателя Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины, ключевым в этом деле был именно Олег Можный, и это нужно доказать.

Потому что кто-то должен был передавать команды сверху вниз, кто-то должен был давить, кто-то должен был это делать. По тем свидетельствам, которые есть у меня, значительной частью занимался именно он. На совещаниях, в неофициальном общении давил, говорил: "Вы должны покупать здесь. Мы должны оставлять деньги здесь",

– сказал Гудименко.

Сейчас Можный находится на свободе. Он может быть свидетелем по этому делу по состоянию на сейчас. Однако нужны показания, кто давил, кто способствовал тому, что мины были некачественные. Ведь это вопрос прежде всего жизни наших военных.

Военные пострадали. Мин не было на фронте. Это означает, что россиян дошло до наших позиций больше, чем могло дойти. Это означает, что мы потеряли часть территории, часть жизней, а не только деньги,

– подчеркнул председатель Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины.

Что известно о скандале?