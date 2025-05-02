Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя АОЗ Арсена Жумадилова во время брифинга, которого цитирует hromadske.

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Завод в Днепропетровской области продолжает работать несмотря на начатое дело о некачественных минах

Предприятие, которое производит вооружение для ВСУ в Днепропетровской области, является контрагентом АОЗ. Однако это не самый крупный поставщик 120-мм мин.

Несмотря на то, что руководство завода задержали за поставку некачественных мин, которые были изготовлены с некачественными пороховыми зарядами и хранились в ненадлежащей среде, предприятие продолжает работать.

По словам Жумадилова, проблемную партию изъяли и больше подобных боеприпасов на фронте не было. Он также добавил, что этот инцидент не является основанием для прекращения сотрудничества с заводом, ведь по другим номенклатурам "не было нареканий".

К тому же если прекратить подписывать контракты с предприятием, то оно, вероятнее всего, может закрыться.

Действительно ли мы как государство к этому готовы? Не уверен. Должны ли отвечать должностные лица, которые отвечали за контроль качества, отгрузки тех бракованных партий и не приняли меры, чтобы это исправить, – наверное, да, но это должен устанавливать суд,

– сказал руководитель АОЗ.

Арсен Жумадилов добавил, что предприятие должно провести работу над ошибками и работать дальше.

Что известно о деле о некачественных 120-мм минах

За поставки некачественного вооружения, по информации СМИ, задержали генерального директора Павлоградского химического завода Леонида Шимана и его первого заместителя Алексея Кириченко. Также в изготовлении бракованной партии подозревают бывшего руководителя одного из военных представительств Минобороны Михаила Шкуренко и начальника группы контроля Юрия Яресько.

Предприятие ранее получило заказ на оптовые партии 120-мм минометных выстрелов на более 11 миллиардов гривен. Но эта партия была изготовлена из некачественных компонентов, например, капсулы-зажигатели имели дефекты. Несмотря на это, производство мин не остановили.