Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на министра обороны Рустема Умерова.

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Государственный оператор тыла и Агентство оборонных закупок планируют объединить

Государственный оператор тыла был ключевым элементом реформы оборонных закупок. Благодаря его работе удалось сэкономить более 26 миллиардов гривен. Министерство после его запуска сосредоточилось на стратегическом управлении, политике и контроле, проводя реформы по стандартам НАТО.

Сейчас планируется реорганизация ДОТ. Специальная комиссия во главе с директором Агентства оборонных закупок Арсеном Жумадиловым будет заниматься объединением двух важных для оборонной сферы структур.

До завершения военного положения мы готовим почву для объединения двух ключевых институтов – АОЗ и ДОТ. Наша цель – уменьшить дублирование функций, оптимизировать управление и усилить скорость обеспечения войска. Синхронизируем подходы. Адаптируем законодательство. Готовим новую модель работы,

– отметил Умеров.

Министр обороны добавил, что такие действия сейчас позволят иметь максимально эффективную систему обеспечения войска после победы Украины. Это предусмотрено большим планом построения современной армии.

Агентство оборонных закупок осуществляет централизованные закупки вооружения и военной техники для Сил обороны Украины. С ее помощью должны быстро удовлетворяться потребности в вооружении и технике, чтобы усиливалась способность военных на поле боя.