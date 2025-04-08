Об этом стало известно из фейсбука госпожи члена общественного антикоррупционного совета при Минобороны, журналистки Татьяны Николаенко, пишет 24 Канал.

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Что известно об объединении АОЗ и ДОТ

Николаенко написала, что это "давняя мечта" министра обороны Рустема Умерова, которую поддерживает директор АОЗ Арсен Жумадилов.

По моему скромному мнению, это приведет к очередной серии бардака. У нас одна замена руководителя агентства привела к тому, что на месяц стало новое контрактирование боеприпасов. О том, что покупать консервы и мины – это разные вещи, уже говорилось,

– заявила журналистка.

По объединению агентств в комментарии Суспильному высказался первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. Он подтвердил, что это планируется после завершения военного положения. "По предложению партнеров, начинается такая работа в масштабах дорожных картах со сроком выполнения после завершения военного положения", – заявил Гаврилюк.

Также сообщается, что на должность главы объединенной агентства рассматривают руководителя АОЗ Арсена Жумадилова. Он согласился возглавить агентство после завершения контракта Марины Безруковой с 1 февраля 2025 года.

Ранее между АОЗ и Минобороны возникал конфликт. Он был связан с ежедневными изменениями в реестре относительно имен руководителей.