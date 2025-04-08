Про це стало відомо з фейсбуку членкині громадської антикорупційної ради при Міноборони, журналістки Тетяни Ніколаєнко, пише 24 Канал.

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Що відомо про об'єднання АОЗ та ДОТ

Ніколаєнко написала, що це "давня мрія" міністра оборони Рустема Умєрова, яку підтримує директор АОЗ Арсен Жумаділов.

На мою скромну думку, це призведе до чергової серії бардака. У нас одна заміна керівника агенції спричинила до того, що на місяць стало нове контрактування боєприпасів. Про те, що купувати консерви і міни – це різні речі, вже говорилось,

– заявила журналістка.

Щодо об'єднання агенцій у коментарі Суспільному висловився перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Він підтвердив, що це планується після завершення воєнного стану. "За пропозицією партнерів, розпочинається така робота в масштабах дорожніх картах з терміном виконання після завершення воєнного стану", – заявив Гаврилюк.

Також повідомляється, що на посаду очільника об'єднанної агенції розглядають керівника АОЗ Арсена Жумаділова. Він погодився очолити агенцію після завершення контракту Марини Безрукової з 1 лютого 2025 року.

Раніше між АОЗ та Міноборони виникав конфлікт. Він був пов'язаний з щоденними змінами в реєстрі щодо імен керівників.