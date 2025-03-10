Про це йдеться в матеріалі УП, повідомляє 24 Канал.

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Де зависли понад 100 мільярдів (не мільйонів!) гривень, треба розбиратись у кожному окремому випадку. Але зброя на ці гроші не дійшла до фронту. По багатьох напрямках АОЗ загалом нормально справилася із поставками,

– зазначає "Українська правда".

"Але коли мова заходить про снаряди та міни великих калібрів, то часом показники дуже плачевні. Наприклад, це стосується пострілів 155-го калібру. Формально у 2024-му під потребу Генштабу по цій номенклатурі уклали контрактів майже на 100 тисяч штук, але фактична поставка не склала і десятої частини", – продовжили у матеріалі.

Нагадаємо, що у 2024-го році та до кінця січня 2025-го АОЗ очолювала Марина Безрукова. Наприкінці січня Рустем Умєров завершив корпоративний конфлікт звільненням Безрукової.