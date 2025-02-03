Керівник департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Олександр Титковський розповів про виявлені прогріхи у роботі АОЗ, передає 24 Канал із посиланням на "Бабель".

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Що показав аудит

За словами посадовця, АОЗ має прострочки із поставками найнеобхідніших для фронту товарів за контрактами, які уклало у першій половині 2024 року. Зазначається, що 70 відсотків із домовлених поставок мали надійти у 2024 році, а постачання решти 30% було заплановане на 2025 – 2026 роки.

Крім того, Титковський зазначив, що в Агентства не має загальної бази потенційних постачальників і виробників зброї по всьому світу за кожною номенклатурою.

Зверніть увагу! "Бабель" пише, що в АОЗ заявили, що мають відповідну базу даних і їх показували аудиторам. Втім, через те, що інформація секретна, спеціального програмного забезпечення немає.

Серед інших проблем, які виявили Міноборони:

комерційні пропозиції губляться в нетрях агенції через те, що немає єдиного обліку і системи опрацювання;

немає системної оцінки ризикованих постачальників та ідентифікаторів ризиків, які зменшують відсоток невиконаних і прострочених контрактів. Тому аудитори не побачили оцінки ризиків українського заводу, що зірвав постачання боєприпасів.

відсутність алгоритмів і єдиних інструкцій для відбору постачальників і підготовки контрактів;

низький відсоток прямих контрактів. За шість місяців 2024 року 45% від загальної вартості контрактів припадає на підприємства-імпортери. А 24% від вартості всіх контрактів АОЗ уклала з одним спецекспортером, який мав проблеми у відносинах з Міноборони.

купівля за бюджетні кошти занадто дорогих товарів для роботи Агентства;.

Важливо! "Бабель" вказав, що у другому півріччі кількість прямих контрактів в АОЗ суттєво збільшилася. А велику частку контрактів зі спецімпортерами Агентство уклало у 2023 році, до приходу Безрукової.

За даними Міноборони, 29% коштів, виділених АОЗ у 2024 році, пішла на нові контракти, за якими зброю постачили того ж року; 21% усіх грошей пішло на те, щоб закрити контракти 2023 року; 44% – контракти, за якими поставки будуть вже у 2025-му; 5% — це прострочені контракти, за якими поставок немає; 1% коштів не використали і повернули в бюджет.

До слова, президент Зеленський відреагував на конфлікт Міноборони та АОЗ.