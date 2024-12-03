Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Умєрова викликають у Раду через міни

Железняк повідомляє, що 3 грудня у Раду викликали міністра оборони Рустема Умєрова щодо скандалів про оборонні замовлення (зокрема, мін).

"За" проголосували 153 народних обранці. Для рішення потрібно було набрати щонайменше 150+ голосів.

Зауважимо, Міноборони повідомило, що установленим порядком вилучає вироби із зазначеної партії, а завод-виробник замінює їх на якісні зразки. Структура почала розслідування.

Згодом суспільству повідомили: робоча група дійшла висновку, що справді є нештатне спрацювання деяких компонентів виробу. У результаті цього частина пострілів виявилася неналежної якості.

Наразі із партій загальною кількістю 54 тисячі мін поверненню підлягає 24 тисячі мін. Це менше ніж 1% продукції, виробленої цього року.

Федір Веніславський зазначив, що головними причинами вибухів є зниження температури та підвищена вологість. В умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв.