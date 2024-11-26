Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського для Суспільного. Протягом трьох тижнів Міноборони вивчало інциденти з мінометними мінами українського виробництва. Події не коментували, та МО запевняло, що активно працює. Усю партію проблемних 120-міліметрових мін вилучили, натомість у ЗСУ поставили імпортні міни. А ДБР розпочало кримінальне провадження.

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Чому вибухали міни калібру 120 міліметрів

Була утворена міжвідомча комісія, до якої увійшли представники Міноборони, Мінстратегпрому, представники складових сектору безпеки і оборони. Комісія з'ясувала причини. До комітету з питань нацбезпеки і розвитку надіслано відповідний звіт цієї комісії. Я не можу розголошувати деталі, але загалом з'ясовано, що головними причинами є зниження температури і підвищена вологість. В умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв,

– заявив Федір Веніславський.

Виробника та кількість мін не назвали. Деталі усе ж засекречені, бо інформація чутлива.

Інциденти з позаштатним спрацюванням мін розпочалися в листопаді. Військові з Покровського напрямку підтвердили журналістам Суспільного проблеми з партією 120-міліметрових мін.

Скільки мін є проблемними і наскільки серйозна ситуація

Веніславський наголосив, що системних проблем з боєприпасами немає – проблемною є саме партія певних виробників. Усі міни з партії були відкликані на завод. Виробник зобов'язався найближчим часом поставити нову зброю замість вилученої.

"Я не буду називати кількість мін. Це всі міни тієї партії, яка мала місце нештатного спрацювання. Кількість – це закрита інформація. Підприємство уже виконує зобов'язання щодо заміни цих мін. (...) Є низка чинників і з умовами виготовлення, і зберігання. Всі ці причини є у звіті комісії. Жодних системних проблем з цією ситуацією немає, але на майбутнє буде приділено більше уваги перевірці якості мін, умовам виготовлення, зберігання та застосування", – сказав він.

Журналісти Суспільного навели такі дані: один із посадовців МО заявив їм, що від виробника отримали сотні тисяч боєприпасів, а проблеми виникли з однією партією. Та оскільки в боєприпасів багато субвиробників, експертиза забере певний час. А за даними Юрія Бутусова, з фронту відкликали сто тисяч снарядів. Медійник Юрій Ніколов, який розслідував скандал, назвав 120-міліметрові міни найпопулярнішою зброєю російсько-української війни.

Чи можна говорити, що винен виробник

За словами нардепа, правоохоронні органи визначать, чи є в цьому випадку якесь правопорушення.

Сказати, що завод неправильно виготовляв, – це достатньо серйозні звинувачення. Нехай цим займаються правоохоронні органи,

– акцентував Веніславський.