З 1 лютого тимчасове виконання обов’язків керівника АОЗ покладено на Арсена Жумаділова. Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає 24 Канал.

Дивіться також Це впливає негативно, – Стефанішина про реакцію НАТО на конфлікт між Міноборони й АОЗ

Що відомо про зміну менеджменту

Там рішення аргументують "необхідністю гарантування стійкого та безперервного забезпечення фронту озброєнням та боєприпасами".

За інформацією Міноборони, серед основних причин зміни керівника АОЗ:

невиконання запланованих постачань для фронту;

численні зауваження Генштабу щодо неналежного планування оборонних закупівель і несвоєчасної комунікації з боку АОЗ;

необґрунтоване перенесення графіків постачання.

У відомстві згадали й про витоки закритої інформації, що є "абсолютно неприйнятними" та стануть окремим предметом розгляду правоохоронних органів.

Процедурні порушення наглядової ради АОЗ

У повідомленні міністерства зазначено – дії наглядової ради "не відповідали принципам прозорості й послідовності". Вони супроводжувалися низкою процедурних порушень:

наглядова рада оголошувала свої рішення в соцмережах без офіційного інформування міністерства;

угоду про продовження контракту уклали без погодження з Міноборони, яке досі не отримало її текст;

жоден протокол засідань наглядової ради офіційно не передали до міністерства.

Продовження контракту з Безруковою вимагало згоди оборонного відомства, а голова наглядової ради Юрій Джигир вийшов за межі своїх повноважень, йдеться в заяві.

Нагадаємо, у п'ятницю, 31 січня, Мін'юст підтримав скаргу та скасував рішення від 29 січня, за яким керівником АОЗ у реєстрі знову стала Безрукова. Відтепер Жумаділов набуває статусу представника АОЗ з обмеженням "тимчасове виконання обов'язків директора на час службового розслідування", а Безрукова зберігає статус керівника з обмеженням "відсторонена від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування".