Відповідні кадрові зміни повідомили у п'ятницю, 24 січня. Про своє рішення Арсен Жумаділов розповів на своїй сторінці у Facebook, повідомляє 24 Канал.

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Жумаділов підтвердив призначення в АОЗ

Він підтвердив інформацію про своє майбутнє призначення, зазначивши, що планує очолити закупівлю летальної номенклатури у, "м’яко кажучи, складний час". Водночас він залишиться керівником Державного оператора тилу (DOT).

Побудувати системну роботу з забезпечення війська – моя єдина мета. Я обіцяю докласти максимум зусиль, щоб виконати це завдання,

– написав Жумаділов.

Незадовго до цього Рустем Умєров висловив незадоволення роботою Агенції оборонних закупівель. За його словами, під керівництвом Безрукової вона не впоралася із головним завданням – вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням.

Умєров подав до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. Також він відкликав двох представників держави з Наглядової ради та пообіцяв перезапуск останньої найближчим часом. Міністр повідомив, що директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова.