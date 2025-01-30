Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
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Як партнери реагують на конфлікт між Міноборони та АОЗ
Стефанішина повідомила, що під час її зустрічей у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО та інституціях ЄС партнери підіймали питання публічних конфліктів між Міністерством оборони та Агенцією оборонних закупівель.
Ключова вимога, що агенції мають функціонувати. Зобов’язання мають виконуватися. Інституцій має бути дві, і в інституціях мають бути керівники,
– розповіла про позицію НАТО Стефанішина.
Вона також висловила впевненість, що ситуацію буде вирішено до кінця лютого цього року. Стефаншина розповіла, що за результатами домовленостей, досягнутих у штаб-квартирі, в кінці лютого відбудеться спеціальне засідання комітету НАТО, на якому буде розглянуто питання прогресу в цій сфері.
Нагадаємо, що нещодавно відсторонена керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова повідомила, що з літа 2024 року стикалася з перепонами у роботі з боку Міністерства оборони. Вона також заявила, що отримувала усні розпорядження щодо укладання угод.