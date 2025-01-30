Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Как партнеры реагируют на конфликт между Минобороны и АОЗ

Стефанишина сообщила, что во время ее встреч в Брюсселе в штаб-квартире НАТО и институтах ЕС партнеры поднимали вопрос публичных конфликтов между Министерством обороны и Агентством оборонных закупок.

Ключевое требование, что агентства должны функционировать. Обязательства должны выполняться. Институтов должно быть две, и в институтах должны быть руководители,

– рассказала о позиции НАТО Стефанишина.

Она также выразила уверенность, что ситуация будет решена до конца февраля этого года. Стефаншина рассказала, что по результатам договоренностей, достигнутых в штаб-квартире, в конце февраля состоится специальное заседание комитета НАТО, на котором будет рассмотрен вопрос прогресса в этой сфере.

Напомним, что недавно отстраненная руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова сообщила, что с лета 2024 года сталкивалась с препятствиями в работе со стороны Министерства обороны. Она также заявила, что получала устные распоряжения о заключении сделок.