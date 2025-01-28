Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Безрукова также указала на то, что значительную часть бюджета АОЗ получила в октябре 2024 года, поэтому оружие не успело поступить до 2025 года.

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Как Безрукова прокомментировала работу со спецэкспортерами

Безрукова рассказала, что министр обороны Рустем Умеров приглашал на встречи с АОЗ спецэкспортеров – посредников, перепродающих оружие с наценкой.

Один из упреков министерства – что мы работаем со спецэкспортерами, но это выглядит мерзко, потому что регулярно собирались совещания, куда приглашали АОЗ и спецэкспортеров, и нам говорили: срочно покупайте!,

– заявила Безрукова.

Она также ответила на критику Умерова относительно задержек в поставках вооружения в 2024 году.

"Производство оружия – это цикл. Контракты у меня, как правило, годовые. Да, мы иногда покупаем что-то со складов, но когда ты покупаешь со складов в таком срочном режиме, то риск переплаты составляет практически 100%. Поэтому моя стратегия – это работать на стабильных контрактах. То есть, я заключаю годовой контракт, например, в октябре. Как вы думаете, какая часть этого контракта поступит в 24 году? А мы же огромную часть своего бюджета получили в октябре", – отмечает Безрукова.

В то же время сама Безрукова неоднократно подчеркивала, что АОЗ сократила долю экспортеров, заключая прямые контракты с производителями, что способствовало снижению средних цен на боеприпасы критической номенклатуры. Она считает это одним из достижений АОЗ в 2024 году.