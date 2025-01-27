Также уже был избран исполняющий обязанности руководителя АОЗ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что сейчас происходит в Агентстве оборонных закупок

В пресс-службе Агентства оборонных закупок рассказали журналистам, что обязанности директора АОЗ временно возложили на действующего руководителя "Государственного оператора тыла" (DOT) – Арсена Жумадилова.

В то же время источник Суспильного, приближенный к Рустему Умерову, сообщил, что официальная причина служебной проверки в агентстве – закупка вооружения по завышенным ценам, которую провели 31 декабря 2024 года.

В свою очередь, Марина Безрукова в колонке УП от 8 января написала, что в 2024 году Агентство оборонных закупок удержало средние цены на боеприпасы критической номенклатуры путем уменьшения доли посредников.

Стоит отметить, что в Едином государственном реестре написано, что Арсен Жумадилов является руководителем Агентства оборонных закупок с 25 января, а не временно исполняющим обязанности.

Что известно о скандале с Безруковой и АОЗ