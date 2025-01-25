Сообщает 24 Канал со ссылкой на Агентство оборонных закупок.

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Как в Агентстве отреагировали на назначение нового председателя

23 января Наблюдательный совет Агентства единогласно принял решение продлить контракт с действующим директором Мариной Безруковой. Там отметили, что исключительно Наблюдательный совет может принимать решение о продлении или разрыве девичьего контракта директора, что соответствует законодательству и Уставу Агентства.

На сегодня Наблюдательный совет АОЗ является правомочным, даже несмотря на заявление Министра обороны Украины об отзыве двух представителей государства, которые проявили независимую позицию. В этих обстоятельствах предварительное анонсирование якобы нового руководителя Агентства является прямым проявлением давления на Наблюдательный совет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на "ручной режим",

– говорится в сообщении.

В АОЗ отметили, что назначение нового председателя Агентства – грубое нарушение всех предыдущих договоренностей между Минобороны, гражданским обществом и международными партнерами, которые финансируют производство украинского оружия по "датской модели".

Каковы результаты работы АОЗ в 2024 году

В АОЗ заявили о значительном прогрессе в 2024 году, в частности заключение прямых контрактов, снижение цен на критические боеприпасы и рост поставок. В то же время, по словам представителей Агентства, Министерство обороны одновременно критикует его работу и использует его достижения в собственных отчетах.

Нам также трудно объяснить позицию, когда с одной стороны, Министерство подает как победу авансирование производства дальнобойных дронов на 2025 год и заключения Агентством переходных и долгосрочных контрактов, а с другой – производит обвинения в том, что АОЗ использовал бюджет 2024 не только на контракты с поставками в этом году,

– отметили в Агентстве.

Кроме того, в АОЗ отметили, что готовы ответить перед обществом и ВСУ за результаты своей работы.

В Агентстве отметили, что оно продолжает работать в штатном режиме под руководством Марины Безруковой, выполняя важные контракты для ВСУ. В то же время АОЗ остается верной принципам прозрачности и подотчетности, которые являются ключевыми для доверия международных партнеров.

"Подчеркиваем, что любые попытки неправомерного вмешательства в деятельность независимых надзорных органов подрывают институциональную способность и могут иметь негативные последствия как для международной поддержки Украины, так и для стабильных поставок вооружения и военной техники на фронт", – резюмировали в Агентстве.

Напомним, что Центр Противодействия Коррупции обратился в НАБУ с заявлением против министра обороны Рустема Умерова. Его обвиняют в злоупотреблении властью из-за решения не продлевать контракт с директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.