Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Центра противодействия коррупции.

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Что известно о заявлении в НАБУ на Умерова

Так, в ЦПК отмечают, что Умеров отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) о продлении контракта с директором Мариной Безруковой еще на год. Также министр уволил двух членов Наблюдательного совета, которые голосовали за продление. Речь идет о Тарасе Чмуте и Юрии Джигире.

Уставом АОЗ предусмотрено создание Наблюдательного совета, то есть в Минобороны, как органа управления отсутствуют полномочия на непродление контракта с действующей руководительницей АОЗ... Такая исключительная компетенция принадлежит Наблюдательному совету,

– отмечают в ГПК.

Кроме того, статья 6 Закона, определяющая перечень полномочий уполномоченных органов управления, в том числе и Минобороны, не предоставляет указанному министерству прав на узурпацию исключительных полномочий Наблюдательного совета.

В заявлении Центра указано, что решение Умерова о непродлении контракта с руководителем АОЗ принято со злоупотреблением им предоставленными властью и служебным положением, умышленно, с целью получения выгоды и вопреки интересам Минобороны, а также повлекло тяжкие последствия интересам Украины и ее обороноспособности.

Что известно о скандале

В пятницу, 24 января, Рустем Умеров опубликовал пост, в котором ввыразил недовольство работой Агентства оборонных закупок. По его словам, под руководством Безруковой АОЗ не смогла вовремя и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением.

К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "сливы" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КРІ подчиненным предприятием МОУ,

– рассказал Умеров.

Рустем Умеров подал в Кабмин представление на увольнение заместителя Дмитрия Клименкова, отозвал двух представителей государства из Наблюдательного совета и заявил, что директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов. Тот уже согласился заменить Безрукову.