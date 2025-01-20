Как отмечается в заявлении, это решение было принято на основе высокой оценки ее работы, которая обеспечивает стабильность и эффективность процессов оборонных закупок в условиях войны. В Наблюдательном совете подчеркнули, что сохранение стабильного руководства является ключевым фактором для внедрения стратегических инициатив агентства.

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Кроме того, наблюдательный совет Агентства оборонных закупок (АОЗ) объявил о ряде важных инициатив, направленных на обеспечение прозрачности деятельности агентства и соответствия процессов оборонных закупок международным стандартам.

Как сообщается на официальной странице Агентства в Facebook, одним из ключевых шагов является намерение привлечь Международный совет аудиторов НАТО (IBAN) для проведения независимого аудита. Эта инициатива имеет целью повысить уровень доверия общества к оборонным закупкам и способствовать созданию центра передового опыта по военным закупкам в Украине. Такой центр станет важным элементом интеграции Украины в НАТО.

Руководство Агентства выразило поддержку этим инициативам и подтвердило готовность к сотрудничеству с международными аудиторами. Наблюдательный совет также подчеркнул свою консолидированную позицию в реализации решений, направленных на укрепление обороноспособности страны.

Подробнее ознакомиться с официальным заявлением можно на странице Facebook Агентства оборонных закупок.