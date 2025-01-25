Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Forbes и Общественное. Утром 24 января Наблюдательный совет АОЗ объявил о продлении контракта с Безруковой еще на год.

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Руководительница АОЗ Безрукова об увольнении

Однако позже в тот же день Минобороны сообщило о расторжении соглашения и анонсировало изменения в уставе работы Наблюдательного совета.

По словам Марины Безруковой, ее назначение и продление контракта были осуществлены в соответствии с законодательством.

Я избрана руководителем Агентства в соответствии с законной процедурой. Я им остаюсь, не вижу пока, каким образом это можно изменить и юридически, и по своей сути,

– объяснила она.

Руководительница отметила, что решение Наблюдательного совета было принято единогласно, и соответствующие документы были переданы в Минобороны.

Все документы надлежащим образом оформлены. Поэтому моя позиция остается неизменной: АОЗ функционирует в соответствии с законодательством и с потребностями ВСУ,

– заявила Безрукова.

Она также раскритиковала решение Минобороны, отметив, что информация о ее увольнении стала для нее неожиданностью.

Выглядит это как попытка изнасиловать все реформы, которые были анонсированы и обещаны обществу,

– отметила Безрукова.

Комментируя возможное назначение Арсена Жумадилова, Безрукова считает это прямым давлением на Наблюдательный совет.

То есть, на самом деле это полный юридический кринж, и то, чего вообще не должно было произойти, если действовать в соответствии с законодательством,

– подчеркнула она.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов. По его словам, эффективность Агентства оборонных закупок вызвала немало вопросов.

В этом году АОЗ и ДОТ имели одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое – только создавало медийный шум,

– сказал он.

В то же время Арсен Жумадилов, руководитель "Государственного оператора тыла", согласился возглавить АОЗ "в сложное время".

Сама же Марина Безрукова возглавила АОЗ в январе 2024 года. Наблюдательный совет агентства был создан в декабре того же года, в его состав вошли как независимые члены, так и представители государства.