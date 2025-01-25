Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Forbes та Суспільне. Вранці 24 січня Наглядова рада АОЗ оголосила про продовження контракту з Безруковою ще на рік.
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Керівниця АОЗ Безрукова про звільнення
Однак пізніше того ж дня Міноборони повідомило про розірвання угоди та анонсувало зміни у статуті роботи Наглядової ради.
За словами Марини Безрукової, її призначення та продовження контракту були здійснені відповідно до законодавства.
Мене обрано керівником Агенції відповідно до законної процедури. Я ним лишаюсь, не бачу поки що, яким чином це можна змінити і юридично, і за своєю суттю,
– пояснила вона.
Керівниця наголосила, що рішення Наглядової ради було ухвалене одноголосно, і відповідні документи були передані до Міноборони.
Всі документи належним чином оформлено. Тому моя позиція є незмінною: АОЗ функціонує у відповідності до законодавства і до потреб ЗСУ,
– заявила Безрукова.
Вона також розкритикувала рішення Міноборони, зазначивши, що інформація про її звільнення стала для неї несподіванкою.
Виглядає це як спроба зґвалтувати всі реформи, які були анонсовані й обіцяні суспільству,
– зауважила Безрукова.
Коментуючи можливе призначення Арсена Жумаділова, Безрукова вважає це прямим тиском на Наглядову раду.
Тобто, насправді це повний юридичний крінж, й те, чого взагалі не мало відбутися, якщо діяти відповідно до законодавства,
– наголосила вона.
Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що директором АОЗ буде призначений Арсен Жумаділов. За його словами, ефективність Агентства оборонних закупівель викликала чимало питань.
Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум,
– сказав він.
Водночас Арсен Жумаділов, керівник "Державного оператора тилу", погодився очолити АОЗ "у складний час".
Сама ж Марина Безрукова очолила АОЗ у січні 2024 року. Наглядова рада агентства була створена у грудні того ж року, до її складу увійшли як незалежні члени, так і представники держави.