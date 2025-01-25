Повідомляє 24 Канал з посиланням на Агенцію оборонних закупівель.

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Як в Агенції відреагували на призначення нового голови

23 січня Наглядова рада Агенції одноголосно ухвалила рішення продовжити контракт із чинною директоркою Мариною Безруковою. Там зазначили, що виключно Наглядова рада може приймати рішення про продовження або розрив дівочого контракту директора, що відповідає законодавству та Статуту Агенції.

Станом на сьогодні Наглядова рада АОЗ є правочинною, навіть попри заяву Міністра оборони України про відкликання двох представників держави, які проявили незалежну позицію. У цих обставинах попереднє анонсування нібито нового керівника Агенції є прямим проявом тиску на Наглядову раду та спробою замінити незалежне корпоративне управління на "ручний режим",

– йдеться у повідомленні.

В АОЗ зазначили, що призначення нового голови Агенції – грубе порушення усіх попередніх домовленостей між Міноборони, громадянським суспільством і міжнародними партнерами, які фінансують виробництво української зброї за "данською моделлю".

Якими є результати роботи АОЗ у 2024 році

В АОЗ заявили про значний прогрес у 2024 році, зокрема укладання прямих контрактів, зниження цін на критичні боєприпаси та зростання постачань. Водночас, за словами представників Агенції, Міністерство оборони одночасно критикує її роботу та використовує її досягнення у власних звітах.

Нам також важко пояснити позицію, коли з одного боку, Міністерство подає як перемогу авансування виробництва далекобійних дронів на 2025 рік і укладання Агенцією перехідних та довгострокових контрактів, а з іншого – продукує звинувачення в тому, що АОЗ використовував бюджет 2024 не лише на контракти з постачанням у цьому році,

– зазначили в Агенції.

Крім того, в АОЗ наголосили, що готові відповісти перед суспільством та ЗСУ за результати своєї роботи.

В Агенції наголосили, що вона продовжує працювати у штатному режимі під керівництвом Марини Безрукової, виконуючи важливі контракти для ЗСУ. Водночас АОЗ залишається вірною принципам прозорості та підзвітності, які є ключовими для довіри міжнародних партнерів.

"Наголошуємо, що будь-які спроби неправомірного втручання в діяльність незалежних наглядових органів підривають інституційну спроможність та можуть мати негативні наслідки як для міжнародної підтримки України, так і для стабільного постачання озброєння і військової техніки на фронт", – резюмували в Агенції.

Нагадаємо, що Центр Протидії Корупції звернувся до НАБУ із заявою проти міністра оборони Рустема Умєрова. Його звинувачують у зловживанні владою через рішення не продовжувати контракт із директоркою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.