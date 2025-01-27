Також вже було обрано виконувача обов'язків керівника АОЗ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
До теми Закупівлі для ЗСУ можуть бути заблоковані через юридичну колізію, – Безрукова
Що зараз відбувається в Агенції оборонних закупівель
У пресслужбі Агенції оборонних закупівель розповіли журналістам, що обов'язки директора АОЗ тимчасово поклали на чинного керівника "Державного оператора тилу" (DOT) – Арсена Жумаділова.
Водночас джерело Суспільного, наближене до Рустема Умєрова, повідомило, що офіційна причина службової перевірки в агенції – закупівля озброєння за завищеними цінами, яку провели 31 грудня 2024 року.
Своєю чергою, Марина Безрукова у колонці УП від 8 січня написала, що у 2024 році Агенція оборонних закупівель втримала середні ціни на боєприпаси критичної номенклатури шляхом зменшення частки посередників.
Варто зазначити, що в Єдиному державному реєстрі написано, що Арсен Жумаділов є керівником Агенції оборонних закупівель з 25 січня, а не тимчасовим виконувачем обов'язків.
Що відомо про скандал з Безруковою та АОЗ
- Наглядова рада Агенції оборонних закупівель 21 січня ухвалила рішення подовжити контракт із Мариною Безруковою як директоркою ще на один рік. Однак уже через кілька днів Рустем Умєров оголосив про зміну керівництва АОЗ.
- Серед основних причин цього рішення глава Міноборони назвав незадоволення роботою Агенції оборонних закупівель. За словами Умєрова, Безрукова не впоралася із завданням вчасно та в повному обсязі забезпечити фронт необхідним озброєнням.
- Умєров також заявляв, що директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Після цього в агенції заявили про тиск на Наглядову раду та намагання змінити керівництво, а також зазначали, що продовжуватимуть працювати з Безруковою.