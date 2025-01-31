Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Міністерства юстиції України.

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Які зараз статус у Безрукової та Жумаділова

Як розповіли у міністерстві, 30 січня до Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації надійшла скарга Міноборони щодо оскарження рішення приватного нотаріуса Іващенко Н.В. про внесення змін до відомостей про керівника ДП "Агенція оборонних закупівель".

У п'ятницю, 31 січня, Мін'юст підтримав скаргу та скасував рішення від 29 січня, за яким керівником АОЗ у реєстрі знову стала Марина Безрукова.

Міністерство юстиції України прийняло рішення виправити технічну помилку в Єдиному державному реєстрі, внаслідок чого:

Арсен Жумаділов набуває статусу представника ДП "Агенція оборонних закупівель» з обмеженням: "тимчасове виконання обов'язків директора на час службового розслідування"

Марина Безрукова зберігає статус керівника з обмеженням: "відсторонена від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування.

Нагадаємо, що 25 січня Міноборони призначило керівником Агенції оборонних закупівель Арсена Жумаділова, а Безрукову відсторонили від обов'язків. Та, своєю чергою, назвала рішення неправомірним. В агенції заявили про тиск на Наглядову раду та намагання змінити керівництво, а також зазначали, що продовжуватимуть працювати з Безруковою.

Також ГО "Центр протидії корупції" подала на міністра Рустема Умєрова заяву до НАБУ через зловживання владою або службовим становищем.