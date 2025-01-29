Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода. Зауважимо, Наглядова рада АОЗ назвала призначення нового керівника проявом тиску та спробою замінити управління на "ручний режим".

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Яким чином та коли АОЗ отримає нового керівника

Арсен Жумаділов зауважив, що Агенція оборонних закупівель невдовзі отримає нового керівника. Виконувач обов'язків уточнив, що нині працює разом із відстороненою від управління Мариною Безруковою. За його словами, наразі не мовиться про передачу справ, бо Безрукова не пішла з посади, а лише була відсторонена.

Стосовно основного місця роботи, Жумаділов зазначив, що перебуває у відпустці в Державному операторі тилу (ДОТ).

За словами Жумаділова, пропозиція очолити АОЗ надійшла від міністра оборони Умєрова 24 січня. Його завданням є напрацювання пропозиції міністерству та поліпшення закупівельних процесів.

Маємо просканувати те, що відбувається тут, і вийти з певним баченням того, що необхідно змінити. Ми запропонуємо бачення, я його дам на розгляд міністру. І далі вже міністерство має визначатися із постійним керівником Агенції оборонних закупівель,

– зазначив тимчасовий керівник.

Жумаділов зазначив, що як Міноборони буде з ним визначатися, це вже питання до самої структури.

Зазначимо, що увечері 28 січня з'явилося підтвердження того, що НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова у справі про зловживання владою або службовим становищем.

Заяву проти Умєрова подав ЦПК, зазначаючи, що міністр всупереч закону відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) про продовження контракту з Мариною Безруковою. Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які підтримали це рішення, – Тараса Чмута та Юрія Джигиря.