Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины.

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Какие сейчас статус у Безруковой и Жумадилова

Как рассказали в министерстве, 30 января в Коллегию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации поступила жалоба Минобороны по обжалованию решения частного нотариуса Иващенко Н.В. о внесении изменений в сведения о руководителе ГП "Агентство оборонных закупок".

В пятницу, 31 января, Минюст поддержал жалобу и отменил решение от 29 января, по которому руководителем АОЗ в реестре снова стала Марина Безрукова.

Министерство юстиции Украины приняло решение исправить техническую ошибку в Едином государственном реестре, в результате чего:

Арсен Жумадилов приобретает статус представителя ГП "Агентство оборонных закупок" с ограничением: "временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования"

Марина Безрукова сохраняет статус руководителя с ограничением: "отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования.

Напомним, что 25 января Минобороны назначило руководителем Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова, а Безрукову отстранили от обязанностей. И, в свою очередь, назвала решение неправомерным. В агентстве заявили о давлении на Наблюдательный совет и попытки сменить руководство, а также отмечали, что будут продолжать работать с Безруковой.

Также ОО "Центр противодействия коррупции" подала на министра Рустема Умерова заявление в НАБУ из-за злоупотребления властью или служебным положением.