Об этом говорится в материале УП, сообщает 24 Канал.

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Где зависли более 100 миллиардов (не миллионов!) гривен, надо разбираться в каждом отдельном случае. Но оружие на эти деньги не дошло до фронта. По многим направлениям АОЗ в целом нормально справилось с поставками,

– отмечает "Украинская правда".

"Но когда речь заходит о снарядах и минах крупных калибров, то порой показатели очень плачевные. Например, это касается выстрелов 155-го калибра. Формально в 2024-м под потребность Генштаба по этой номенклатуре заключили контрактов почти на 100 тысяч штук, но фактическая поставка не составила и десятой части", – продолжили в материале.

Напомним, что в 2024-м году и до конца января 2025-го АОЗ возглавляла Марина Безрукова. В конце января Рустем Умеров завершил корпоративный конфликт увольнением Безруковой.