Досі не в СІЗО, – антикорупціонер розкрив, хто покривав схему з бракованими мінами

У 2024 році суспільство сколихнув скандал з несправними мінами для ЗСУ. Були взяті під варту директор Павлоградського хімзаводу Леонід Шиман, його заступник, двоє працівників Міністерства оборони України.

Проте у цьому списку немає першого заступника міністра стратегічних галузей промисловості Олега Можного. Це 24 Каналу розповів ветеран, голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко.

Як зараз рухається справа?

Юрій Гудименко зазначив, що питання до Леоніда Шимана були завжди. Були зібрані матеріали, які передали в силові структури. Їх долучали до кримінальних проваджень. Зараз він, його заступник, двоє працівників Міноборони перебувають у СІЗО.

Досі не в СІЗО, на жаль, тодішній перший заступник міністерства стратегічної промисловості Олег Можний. Ми над цим працюємо. Тому що саме ця людина максимально активно лобіювала виділення величезних грошей на Павлоградський хімзавод, усвідомлюючи, що він не здатен виконати цей обсяг,

– підкреслив ветеран.

Люди, які перевіряли неякісну вибухівку, зараз під слідством. На думку голови Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, ключовим у цій справі був саме Олег Можний, і це потрібно довести.

Тому що хтось мав передавати команди зверху вниз, хтось мав тиснути, хтось мав це робити. За тими свідченнями, які є у мене, значною частиною займався саме він. На нарадах, в неофіційному спілкуванні тиснув, казав: "Ви маєте купувати тут. Ми маємо залишати гроші тут",

– сказав Гудименко.

Зараз Можний перебуває на свободі. Він може бути свідком у цій справі станом на зараз. Однак потрібні свідчення, хто тиснув, хто сприяв тому, що міни були неякісні. Адже це питання насамперед життя наших військових.

Військові постраждали. Мін не було на фронті. Це означає, що росіян дійшло до наших позицій більше, ніж могло дійти. Це означає, що ми втратили частину території, частину життів, а не тільки гроші,

– наголосив голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.

Що відомо про скандал?