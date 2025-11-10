Досі не в СІЗО, – антикорупціонер розкрив, хто покривав схему з бракованими мінами
- У скандалі з несправними мінами для ЗСУ під варту взяті директор Павлоградського хімзаводу та кілька посадовців Міноборони, але Олег Можний, який, на думку Юрія Гудименка, лобіював гроші на завод, досі на свободі.
- Голова Антикорупційної ради вважає, що Можний був ключовою фігурою в цій справі, і необхідно довести його причетність до корупційної схеми.
У 2024 році суспільство сколихнув скандал з несправними мінами для ЗСУ. Були взяті під варту директор Павлоградського хімзаводу Леонід Шиман, його заступник, двоє працівників Міністерства оборони України.
Проте у цьому списку немає першого заступника міністра стратегічних галузей промисловості Олега Можного. Це 24 Каналу розповів ветеран, голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко.
Читайте також АОЗ продовжує укладати контракти з постачальником неякісних мін: завод має виправити помилки
Як зараз рухається справа?
Юрій Гудименко зазначив, що питання до Леоніда Шимана були завжди. Були зібрані матеріали, які передали в силові структури. Їх долучали до кримінальних проваджень. Зараз він, його заступник, двоє працівників Міноборони перебувають у СІЗО.
Досі не в СІЗО, на жаль, тодішній перший заступник міністерства стратегічної промисловості Олег Можний. Ми над цим працюємо. Тому що саме ця людина максимально активно лобіювала виділення величезних грошей на Павлоградський хімзавод, усвідомлюючи, що він не здатен виконати цей обсяг,
– підкреслив ветеран.
Люди, які перевіряли неякісну вибухівку, зараз під слідством. На думку голови Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, ключовим у цій справі був саме Олег Можний, і це потрібно довести.
Тому що хтось мав передавати команди зверху вниз, хтось мав тиснути, хтось мав це робити. За тими свідченнями, які є у мене, значною частиною займався саме він. На нарадах, в неофіційному спілкуванні тиснув, казав: "Ви маєте купувати тут. Ми маємо залишати гроші тут",
– сказав Гудименко.
Зараз Можний перебуває на свободі. Він може бути свідком у цій справі станом на зараз. Однак потрібні свідчення, хто тиснув, хто сприяв тому, що міни були неякісні. Адже це питання насамперед життя наших військових.
Військові постраждали. Мін не було на фронті. Це означає, що росіян дійшло до наших позицій більше, ніж могло дійти. Це означає, що ми втратили частину території, частину життів, а не тільки гроші,
– наголосив голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.
Що відомо про скандал?
Підприємство "Павлоградський хімічний завод" раніше отримало замовлення на гуртові партії 120-мм мінометних пострілів на понад 11 мільярдів гривень. Але ця партія була виготовлена з неякісних компонентів. Однак виробництво мін не зупинили.
У листопаді 2024 року військові скаржилися, що зброя промахується, не вилітає з міномета, не вибухає. Міноборони розслідувало причини несправностей 120-міліметрових мін.
Слідча комісія назвала причину, чому вибухали 120-міліметрові міни для мінометів. Тоді не могли розголошувати деталей. Однак коментували, що головними причинами є зниження температури та підвищена вологість, а в умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв.