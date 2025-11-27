"Сливы", конфликты и госизмена: что раскрылось в команде Трампа из-за мирного плана

Слив аудиозаписей разговоров Стива Уиткоффа о так называемом мирном плане вызвал политический резонанс в США. После публикации Bloomberg в Вашингтоне заговорили о возможном влиянии этих контактов с окружением Владимира Путина на позицию Дональда Трампа.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что история с пленками открыла скрытые противоречия внутри команды Трампа. Он отметил, что дальнейшие детали могут оказаться значительно более важными, чем кажется сейчас.

Кто мог слить пленки о мирном плане?

После появления записей в медиа внимание сосредоточилось на том, кто именно их обнародовал. В разговоре речь идет о двух звонках, которые объединяет советник Юрий Ушаков, а также о реакции американских конгрессменов. Вспоминают Марко Рубио, который публично дистанцировался от этой истории и резко воспринял присутствие Стива Уиткоффа рядом.

Я согласен с тем, что слили россияне. Я не исключаю, что это уже борьба внутри российской власти,

– сказал Тарас Загородний.

Участие Ушакова в обеих записях он связывает с конфликтами в российском руководстве. Различные группы пытаются усилить свое влияние на Владимира Путина и используют такие истории как инструмент давления друг на друга.

Скандал с пленками совпал с активизацией различных групп в российской верхушке. С одной стороны, есть "старая гвардия" вроде Сергея Лаврова и Юрия Ушакова, с другой – фигуры, связанные с Кириллом Дмитриевым. Все они стремятся контролировать выход на Путина и переговорное направление.

Загородний сравнил это с сериалом "17 мгновений весны", где разные группы в окружении Гитлера сталкивали между собой. Лавров снова появляется в публичном поле и защищает позиции своего крыла, что показывает соревнование за влияние в ближайшем кругу российского руководства.

Реакция команды Трампа на обнародованные разговоры

Пленки создали для Дональда Трампа сложную ситуацию, потому что показали посторонние советы по переговорам. В записях звучит идея, что с ним можно говорить через похвалу за якобы умение заканчивать войны и заключать сделки. Упоминаются контакты с Кириллом Дмитриевым, которые связывают с будущими разговорами между Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Также возникают подозрения, что российские агенты могли получить доступ к окружению Трампа. Это неприятная ситуация для Соединенных Штатов, когда непонятно, кто и для чего пытается влиять на позицию американского лидера.

Зачем Россия продвигала мирный план на 28 пунктов

В разговорах Дмитриева речь идет о плане, который Соединенные Штаты должны были бы подать как свой. Среди пунктов были ограничения украинской армии и возможные договоренности по Донбассу, что должно было вызвать споры внутри Украины. Все это подали как якобы единственный шанс избежать худшего развития событий.

Все эти так называемые 28 пунктов этого плана – это задача обрушить Украину, чтобы мы здесь сами себя съели,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Давление строили на страхе и ощущении нехватки времени, когда предлагали быстро подписать соглашение. После того как украинская сторона привлекла к обсуждению европейцев и затянула процесс, стало видно, что ожидаемый эффект не сработал. В Украине не произошло внутреннего взрыва, а удары по территории России продолжаются.

