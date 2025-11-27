"Зливи", конфлікти та держзрада: що розкрилось у команді Трампа через мирний план

Злив аудіозаписів розмов Стіва Віткоффа про так званий мирний план викликав політичний резонанс у США. Після публікації Bloomberg у Вашингтоні заговорили про можливий вплив цих контактів з оточенням Володимира Путіна на позицію Дональда Трампа.

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу зазначив, що історія з плівками відкрила приховані суперечності всередині команди Трампа. Він наголосив, що подальші деталі можуть виявитися значно важливішими, ніж здається зараз.

Дивіться також "Удар в спину" від Китаю: яка російська галузь переживає найглибшу кризу

Хто міг злити плівки про мирний план?

Після появи записів у медіа увага зосередилася на тому, хто саме їх оприлюднив. У розмові йдеться про два дзвінки, які об'єднує радник Юрій Ушаков, а також про реакцію американських конгресменів. Згадують Марко Рубіо, який публічно дистанціювався від цієї історії і різко сприйняв присутність Стіва Віткоффа поруч.

Я погоджуюся з тим, що злили росіяни. Я не виключаю, що це вже боротьба всередині російської влади,

– сказав Тарас Загородній.

Участь Ушакова в обох записах він пов'язує з конфліктами в російському керівництві. Різні групи намагаються посилити свій вплив на Володимира Путіна і використовують такі історії як інструмент тиску одна на одну.

"Плівки Віткоффа" що відомо про злив: Після появи плівок у медіа стало відомо, що в жовтні Стів Віткофф мав коротку розмову з помічником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим. У записі він радив, як російська сторона може вийти на контакт із Дональдом Трампом і коли це зробити. Віткофф пропонував, щоб Путін зателефонував Трампу до запланованої зустрічі американського президента з Володимиром Зеленським у Вашингтоні. У розмові також звучали ідеї можливих параметрів майбутньої угоди, які пов'язували з проєктом мирного плану на 28 пунктів.

Скандал із плівками збігся з активізацією різних груп у російській верхівці. З одного боку, є "стара гвардія" на кшталт Сергія Лаврова і Юрія Ушакова, з іншого – фігури, пов'язані з Кирилом Дмитрієвим. Усі вони прагнуть контролювати вихід на Путіна і переговорний напрямок.

Загородній порівняв це з серіалом "17 миттєвостей весни", де різні групи в оточенні Гітлера зіштовхували між собою. Лавров знову з'являється в публічному полі та захищає позиції свого крила, що показує змагання за вплив у найближчому колі російського керівництва.

Реакція команди Трампа на оприлюднені розмови

Плівки створили для Дональда Трампа складну ситуацію, бо показали сторонні поради щодо переговорів. У записах звучить ідея, що з ним можна говорити через похвалу за нібито вміння закінчувати війни та укладати угоди. Згадуються контакти з Кирилом Дмитрієвим, які пов'язують із майбутніми розмовами між Трампом, Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Також виникають підозри, що російські агенти могли отримати доступ до оточення Трампа. Це неприємна ситуація для Сполучених Штатів, коли незрозуміло, хто і для чого намагається впливати на позицію американського лідера.

Навіщо Росія просувала мирний план на 28 пунктів

У розмовах Дмитрієва йдеться про план, який Сполучені Штати мали б подати як свій. Серед пунктів були обмеження української армії та можливі домовленості щодо Донбасу, що мало викликати суперечки всередині України. Усе це подали як начебто єдиний шанс уникнути гіршого розвитку подій.

Всі ці так звані 28 пунктів цього плану – це завдання обрушити Україну, щоб ми тут самі себе з'їли,

– наголосив Тарас Загородній.

Тиск будували на страху і відчутті нестачі часу, коли пропонували швидко підписати угоду. Після того як українська сторона залучила до обговорення європейців і затягнула процес, стало видно, що очікуваний ефект не спрацював. В Україні не сталося внутрішнього вибуху, а удари по території Росії продовжуються.

Що відомо про "плівки Віткоффа" і переговори з росіянами