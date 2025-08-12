Bild опубликовал и удалил материал о "дочери Путина" с фейковыми фото, –СМИ
- Bild опубликовал и удалил материал о "дочери Путина" из-за фейковых фото российской модели, обнаруженные журналистами.
- Фотографии и социальные сети оказались подделкой, основанной на фото модели Дарьи Аарон, которые использовались без ее согласия.
- Bild удалил материал и начал собственное расследование после разоблачения подделки.
Bild опубликовал и удалил материал о "дочери Путина" из-за фейковых фото российской модели. Журналисты разоблачили подделку и фейковые соцсети.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на журналистский проект Insider. Немецкий таблоид Bild в начале августа обнародовал материал о якобы дочери президента России Владимира Путина – Луизе Розовой.
Bild публиковал и удалил фейк о "дочери Путина"
Позже выяснилось, что журналисты сослались на фейковые соцсети девушки, а ее фото были смонтированы из фотографий российской модели.
Согласно публикации Bild, настоящее имя девушки – Елизавета Кривоногих, родилась в 2003 году в Санкт-Петербурге. Указывалось, что в свидетельстве о рождении отец не был указан, но отчество – Владимировна. Луиза, якобы, получила образование в Париже, организовывала антивоенные выставки, однако никогда не раскрывала свою связь с Путиным.
Она якобы заявляла, что после выезда из России оборвала связи с окружением и теперь живет в "золотой клетке". В Telegram-канале, который позже оказался фейковым, появилось ее "собственное фото" с намеками на критику Кремля.
Журналисты проекта Insider и All Exclusive установили, что фото были смонтированы на основе фотографий 22-летней модели Дарьи Аарон из Санкт-Петербурга. Фото девушки использовали без ее согласия, а страница с фейковыми фотографиями в Instagram была удалена. Зато на странице осталось только одно фото с замененным лицом на Путина и объяснением, что аккаунт фейковый, а сама девушка не выступает против войны.
Модель подтвердила немецким журналистам, что ее фото похитили. После разоблачения Bild удалил свой материал и начал собственное расследование этого инцидента.