Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на журналистский проект Insider. Немецкий таблоид Bild в начале августа обнародовал материал о якобы дочери президента России Владимира Путина – Луизе Розовой.

Читайте также "Это сценарий Путина": Туск заявил, что Россия пытается рассорить Киев и Варшаву

Bild публиковал и удалил фейк о "дочери Путина"

Позже выяснилось, что журналисты сослались на фейковые соцсети девушки, а ее фото были смонтированы из фотографий российской модели.

Согласно публикации Bild, настоящее имя девушки – Елизавета Кривоногих, родилась в 2003 году в Санкт-Петербурге. Указывалось, что в свидетельстве о рождении отец не был указан, но отчество – Владимировна. Луиза, якобы, получила образование в Париже, организовывала антивоенные выставки, однако никогда не раскрывала свою связь с Путиным.

Она якобы заявляла, что после выезда из России оборвала связи с окружением и теперь живет в "золотой клетке". В Telegram-канале, который позже оказался фейковым, появилось ее "собственное фото" с намеками на критику Кремля.

Журналисты проекта Insider и All Exclusive установили, что фото были смонтированы на основе фотографий 22-летней модели Дарьи Аарон из Санкт-Петербурга. Фото девушки использовали без ее согласия, а страница с фейковыми фотографиями в Instagram была удалена. Зато на странице осталось только одно фото с замененным лицом на Путина и объяснением, что аккаунт фейковый, а сама девушка не выступает против войны.

Фото Розовой смонтировали из фотографий модели Дарьи Аарон / Фото: All Exclusive

Модель подтвердила немецким журналистам, что ее фото похитили. После разоблачения Bild удалил свой материал и начал собственное расследование этого инцидента.