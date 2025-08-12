Bild опублікував і видалив матеріал про "доньку Путіна" через фейкові фото російської моделі. Журналісти викрили підробку та фейкові соцмережі.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на журналістський проєкт Insider. Німецький таблоїд Bild на початку серпня оприлюднив матеріал про нібито доньку президента Росії Володимира Путіна – Луїзу Розову.

Bild публікував і видалив фейк про "доньку Путіна"

Пізніше з’ясувалося, що журналісти покликалися на фейкові соцмережі дівчини, а її фото були змонтовані з фотографій російської моделі.

Згідно з публікацією Bild, справжнє ім’я дівчини – Єлизавета Кривоногих, народжена 2003 року у Санкт-Петербурзі. Вказувалося, що у свідоцтві про народження батько не був зазначений, але по батькові – Володимирівна. Луїза, нібито, здобула освіту у Парижі, організовувала антивоєнні виставки, однак ніколи не розкривала свій зв’язок із Путіним.

Вона нібито заявляла, що після виїзду з Росії обірвала зв’язки з оточенням і тепер живе в "золотій клітці". У Telegram-каналі, який пізніше виявився фейковим, з’явилося її "власне фото" з натяками на критику Кремля.

Журналісти проєкту Insider та All Exclusive встановили, що фото були змонтовані на основі світлин 22-річної моделі Дарії Аарон зі Санкт-Петербурга. Фото дівчини використовували без її згоди, а сторінка з фейковими світлинами в Instagram була видалена. Натомість на сторінці залишилося лише одне фото із заміненим обличчям на Путіна та поясненням, що акаунт фейковий, а сама дівчина не виступає проти війни.

Світлину Розової змонтували зі світлин моделі Дарії Аарон / Фото: All Exclusive

Модель підтвердила німецьким журналістам, що її фото викрали. Після викриття Bild видалив свій матеріал та почав власне розслідування щодо цього інциденту.