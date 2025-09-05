Ушел в декрет: киевского прокурора, участвовавшего в "Супермаме", не могут уволить
- Александра Малеева, заместителя руководителя Специализированной экологической прокуратуры, рекомендовали к увольнению из-за незадекларированного имущества после участия в телешоу "Супермама".
Однако уволить его не могут, поскольку он находится в декретном отпуске до сентября 2026 года.
После участия заместителя руководителя Специализированной экологической прокуратуры Александра Малеева в телешоу "Супермама" его рекомендовали уволить. Ведь развлекательный проект разоблачил незадекларированное имущество Малеева. Однако отстранить прокурора от должности до сих пор не удалось.
В "Супермаме" Александр Малеев появился с бывшей и нынешней женами. Роскошная жизнь прокурора вызвала ряд вопросов специальных служб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал "Слідство.Інфо".
Читайте также Жена прокурора показала на "Супермаме" их скрытое жилье: чиновника подали на увольнение
Почему прокуратура не может уволить Малеева?
После проекта Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило в декларации Малеева ложные данные на миллионы гривен.
9 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров подала его на увольнение, а уже 23 июля Офис генпрокурора издал соответствующий приказ.
Обратите внимание! Реализовать решение об увольнении Александра Малеева пока невозможно, ведь он ушел в отпуск по уходу за ребенком до сентября 2026 года.
Закон не позволяет увольнять работника, который находится в декретном отпуске.
Сам прокурор настаивает, что не согласен с выводами комиссии, и уже обжаловал решение в суде. Соответствующее производство открыто в Киевском окружном админсуде.
Подробности скандального участия киевского прокурора в развлекательном шоу
- Анна Малеева, жена Александра, обнародовала информацию о незадекларированном доме в Буче, который принадлежит ее мужу.
- Скандал разгорелся из-за несоответствия в декларации прокурора. В частности, Александр Малеев не указал расходы на аренду жилья, оплату родов своей жены Анны в Соединенных Штатах, а также финансовую поддержку, которую он оказывал бывшей жене.
- Журналисты предполагают, что незадекларированное жилье в Буче может обходиться в 3 тысячи долларов в месяц.
- Согласно декларации Малеева за 2024 год, он владеет двумя квартирами в Одессе, а также арендует жилье в Киеве и Одессе.
- Кроме того, в его собственности находятся три автомобиля. Общий доход прокурора за прошлый год составил более 1 миллиона 344 тысячи гривен.