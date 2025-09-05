Після участі заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва в телешоу "Супермама" його рекомендували звільнити. Адже розважальний проєкт викрив незадеклароване майно посадовця. Однак усунути прокурора з посади досі не вдалося.

У "Супермамі" Олександр Малєєв з'явився з колишньою та нинішньою дружинами. Розкішне життя прокурора викликало ряд запитань спеціальних служб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал "Слідство.Інфо".

Чому прокуратура не може звільнити Малєєва?

Після проєкту Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в декларації Малєєва неправдиві дані на мільйони гривень.

9 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала його на звільнення, а вже 23 липня Офіс генпрокурора видав відповідний наказ.

Зверніть увагу! Реалізувати рішення про звільнення Олександра Малєєва поки що неможливо, адже він пішов у відпустку по догляду за дитиною до вересня 2026 року.

Закон не дозволяє звільняти працівника, який перебуває у декретній відпустці.

Сам прокурор наполягає, що не згоден з висновками комісії, і вже оскаржив рішення в суді. Відповідне провадження відкрите у Київському окружному адмінсуді.

Подробиці скандальної участі київського прокурора в розважальному шоу