Пішов у декрет: київського прокурора, який брав участь у "Супермамі", не можуть звільнити
- Олександра Малєєва, заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури, рекомендували до звільнення через незадеклароване майно після участі в телешоу "Супермама".
Проте звільнити його не можуть, оскільки він перебуває у декретній відпустці до вересня 2026 року.
Після участі заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва в телешоу "Супермама" його рекомендували звільнити. Адже розважальний проєкт викрив незадеклароване майно посадовця. Однак усунути прокурора з посади досі не вдалося.
У "Супермамі" Олександр Малєєв з'явився з колишньою та нинішньою дружинами. Розкішне життя прокурора викликало ряд запитань спеціальних служб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал "Слідство.Інфо".
Чому прокуратура не може звільнити Малєєва?
Після проєкту Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в декларації Малєєва неправдиві дані на мільйони гривень.
9 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала його на звільнення, а вже 23 липня Офіс генпрокурора видав відповідний наказ.
Зверніть увагу! Реалізувати рішення про звільнення Олександра Малєєва поки що неможливо, адже він пішов у відпустку по догляду за дитиною до вересня 2026 року.
Закон не дозволяє звільняти працівника, який перебуває у декретній відпустці.
Сам прокурор наполягає, що не згоден з висновками комісії, і вже оскаржив рішення в суді. Відповідне провадження відкрите у Київському окружному адмінсуді.
Подробиці скандальної участі київського прокурора в розважальному шоу
- Ганна Малєєва, дружина Олександра, оприлюднила інформацію про незадекларований будинок у Бучі, який належить її чоловіку.
- Скандал розгорівся через невідповідності в декларації прокурора. Зокрема, Олександр Малєєв не вказав витрати на оренду житла, оплату пологів своєї дружини Ганни у Сполучених Штатах, а також фінансову підтримку, яку він надавав колишній дружині.
- Журналісти припускають, що незадеклароване житло в Бучі може обходитися в 3 тисячі доларів на місяць.
- Згідно з декларацією Малєєва за 2024 рік, він володіє двома квартирами в Одесі, а також орендує житло в Києві та Одесі.
- Крім того, у його власності перебувають три автомобілі. Загальний дохід прокурора за минулий рік склав понад 1 мільйон 344 тисячі гривень.