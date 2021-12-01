Скандальная Поклонская неожиданно заговорила по-украински: цитировала Скрябина – видео

Колаборант Наталья Поклонская вспомнила, что знает украинский язык. В своем инстаграме она неожиданно опубликовала пост, в котором цитировала одну из песен Скрябина.

Бывший "прокурор" оккупированного Крыма показала несколько своих фото. На фоне звучали слова из песни украинского музыканта.

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Неожиданный пост Поклонской

Сеть удивило то, что предательница Поклонская зачитала текст песни "Люди, як кораблі" на украинском языке. На 1 декабря это видео уже просмотрели более 35 тысяч человек, под ним оставили много комментариев. Напомним, что Поклонская активно поддерживала оккупацию Крыма и максимально содействовала этому. Поэтому в Украине открыли против нее несколько уголовных производств и объявили в розыск.

Поклонская цитирует Скрябина: смотрите видео

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Еще в 2020 году Поклонская цинично утверждала, что любит украинский язык. Якобы "чуть-чуть помнит его и понимает". Далее она решила спеть фрагмент из песни Софии Ротару "Черемшина". И даже заявила, что поет ее с друзьями "в Крыму и Москве". Очевидно, чтобы продемонстрировать свою якобы приверженность.

Поклонская раскритиковала законы России

Поклонская, недавно назначенная послом России в африканском государстве Кабо-Верде, уже успела отличиться там критикой в ​​сторону власти государства-агрессора. Она возмущалась тем, что QR-коды якобы нарушают конституцию и базовые права человека. Все потому, что в России с февраля 2022 года могут внедриться ограничения пропуска в общественные места и транспорт только при наличии сертификатов о вакцинации или справки о выздоровлении от COVID-19. Эти данные будут подтверждаться с помощью QR-кодов.