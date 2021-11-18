Бывшая прокурор оккупированного Крыма и депутат Госдумы уже на новой должности в сети решила покритиковать российское законодательство, высказавшись по поводу QR-кодов.

Ранее Спрятаться не получится даже в Африке, – МИД отреагировал на назначение Поклонской послом

Поклонская взялась критиковать законы России

QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они вообще нарушают базовые права человека,

– заявила Поклонская.

Она уточнила, что имеет в виду права, которые закреплены во всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года.

Далее коллаборан добавила, что вскоре все будут праздновать годовщину принятия документа, будут поздравления, сообщения в соцсетях по этому случаю. "Но QR-коды нарушают права, изложенные в этой декларации, годовщину которой скоро будем отмечать", – посетовала она.

Поклонская пожаловалась на QR-коды: смотрите видео

Заметим, что Поклонская почему-то не обращает внимания на нарушения прав жителей оккупированных территорий Украины и развязывания Россией войны на Донбассе, убийства украинских воинов и мирных жителей, преследования крымских татар, сажание их без оснований в тюрьмы.

Почему Поклонскую начали беспокоить QR-коды

В России с 1 февраля 2022 года могут ввести ограничения пропуска в общественные места и транспорт лишь по сертификатам о вакцинации от коронавируса или справке о выздоровлении. Эту информацию будут подтверждать с помощью QR-кодов. Такие же требования в России хотят ввести и для пассажиров поездов и самолетов.

Законопроекты об обязательных QR-кодах до 14 декабря направят в соответствующие органы для обсуждения.

Обратите внимание! Экс-прокурора оккупированного Крыма Наталью Поклонскую в октябре назначили послом России в африканском государстве Кабо-Верде. В Министерстве иностранных дел Украины напомнили, что украинские правоохранители разыскивают ее за госизмену, и подчеркнули, что коллаборанту не удастся скрыться даже в Африке.