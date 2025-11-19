БОВП в 2025 году: сколько длится обучение и что предусматривает курс
- Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) длится 51 день, из которых на обучение отведено 42 суток.
- Программа включает ознакомительный курс, индивидуальную подготовку, изучение действий в составе подразделения и комплексное тактическое занятие.
Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) – это комплекс учебных мероприятий для формирования базовых военных знаний и навыков у военнослужащих рядового состава. Недавно продолжительность курса увеличили до 51 дня.
После его прохождения рекрут получает военно-учетную специальность "Стрелок" (ВОС-100) – базу для дальнейшего развития в армии. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Какова структура базовой подготовки?
Программа БОВП является обязательной для подготовки лиц, которые ранее не проходили военную службу или имеют перерыв в более 10 лет.
Новую редакцию программы во всех учебных центрах ввели 3 июля. В частности, продолжительность курса увеличили до 51 дня. Непосредственно на обучение отводится 42 суток:
- 1 сутки – ознакомительный курс;
- 21 сутки – курс индивидуальной подготовки;
- 17 суток – курс изучения действий в составе подразделения;
- 3 суток – комплексное тактическое занятие.
Кроме того, есть 7 выходных дней, а на решение административных вопросов дают еще 2. На учебной локации установлены правила пребывания и четкий распорядок дня, который состоит из тренировок и занятий, общения с родными, еды и собственных потребностей.
Справка: комплексное тактическое занятие (КТЗ) – это итоговый контроль полученных за время базового обучения навыков и знаний.
Что еще стоит знать о БЗВП?
С первого дня подготовки рекрутам начисляют зарплату. Минимальный размер денежного обеспечения – 20 130 гривен.
Во время прохождения учебного курса военнослужащий не может претендовать на плановый отпуск.
В течение обучения запрещено пользоваться смартфонами и мобильными телефонами (кроме выходных), а также употреблять алкогольные и наркотические вещества.