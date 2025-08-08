Беспилотные системы стали неотъемлемой частью ВСУ. Во взаимодействии с пехотой и артиллерией являются залогом успеха в сдерживании агрессора. Только за прошлый месяц беспилотниками поражено более 23 тысяч российских целей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ.

Какие результаты работы Сил беспилотных систем за июль 2025 года?

Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам развития возможностей Сил беспилотных систем. Рассказал, что в июле беспилотники поразили 23,4 тысячи российских целей.

Главком отметил, что львиная доля поражений – за счет FPV-дронов и ночных бомберов, эффективность которых растет.

Приоритет – уничтожение личного состава противника. В июле Силами БпС было ликвидировано 5134 оккупанта. Лидеры в этой боевой работе – "Птицы Мадьяра", подразделение ГПСУ "Феникс", "Ахиллес",

– рассказал Сырский.

Генерал отметил, что формирование подразделений роботизированных наземных комплексов – это очередной шаг в развитии возможностей наших БпС. По словам главнокомандующего, в этом направлении будут развивать, как логистическую, так и боевую составляющую.

Также Сырский отметил, что важнейшая часть таких совещаний – обмен опытом между подразделениями. На этот раз о нестандартных решениях и достижениях доложили командиры подразделений 59 бригады БпС, 429 отдельного полка "Ахиллес", подразделения БпАС "Феникс" ГПСУ. Главком отметил, что гордится и благодарит воинов за эффективность.

Главнокомандующий провел совещание / Фото из фейсбука Сырского

Кроме того, во время совещания заслушали отчет по реализации проекта ударных дронов MiddleStrike дальностью 50 – 120 километров и перспективных, инновационных проектов беспилотных систем, которые разрабатываются.

Главком выслушал предложения и запросы, определил задачи для наращивания возможностей беспилотной составляющей ВСУ. Пожелал воинам успехов в боевой работе. Подчеркнул, что этот успех должен проявляться прежде всего в сохранении жизни наших защитников.