Безпілотні системи стали невіддільною частиною ЗСУ. У взаємодії з піхотою й артилерією є запорукою успіху у стримуванні агресора. Лише за минулий місяць безпілотниками уражено понад 23 тисячі російських цілей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ.

Які результати роботи Сил безпілотних систем за липень 2025 року?

Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань розвитку спроможностей Сил безпілотних систем. Розповів, що у липні безпілотники уразили 23,4 тисячі російських цілей.

Головком зауважив, що левова частка уражень – за рахунок FPV-дронів і нічних бомберів, ефективність яких зростає.

Пріоритет – знищення особового складу противника. У липні Силами БпС було ліквідовано 5134 окупанти. Лідери в цій бойовій роботі – "Птахи Мадяра", підрозділ ДПСУ "Фенікс", "Ахіллес",

– розповів Сирський.

Генерал зазначив, що формування підрозділів роботизованих наземних комплексів – це черговий крок у розвитку спроможностей наших БпС. За словами головнокомандувача, у цьому напрямку будуть розвивати, як логістичну, так і бойову складову.

Також Сирський зауважив, що найважливіша частина таких нарад – обмін досвідом між підрозділами. Цього разу про нестандартні рішення та здобутки доповіли командири підрозділів 59 бригади БпС, 429 окремого полку "Ахіллес", підрозділу БпАС "Фенікс" ДПСУ. Головком наголосив, що пишається й дякує воїнам за ефективність.

Головнокомандувач провів нараду / Фото з фейсбуку Сирського

Окрім того, під час наради заслухали звіт щодо реалізації проєкту ударних дронів MiddleStrike дальністю 50 – 120 кілометрів і перспективних, інноваційних проєктів безпілотних систем, які розробляються.

Головком вислухав пропозиції й запити, визначив завдання для нарощування спроможностей безпілотної складової ЗСУ. Побажав воїнам успіхів у бойовій роботі. Наголосив, що цей успіх має виявлятися насамперед у збереженні життя наших захисників.