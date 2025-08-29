Россия больше не может запускать более 5 –6 "Кинжалов" за атаку, – авиаэксперт
- Россия ограничена в количестве запусков ракет, в частности, "Кинжалов", из-за санкций и уменьшения количества специалистов.
- Авиаэксперт Константин Криволап отметил, что Россия может запускать не более 5 – 6 "Кинжалов" за атаку.
Качество российских ракет стало хуже. Говорится как о крылатых, так и о баллистических. Санкции и уменьшение количества специалистов привели к проблемам для оккупантов.
Враг ограничен количеством пусков ракет, за исключением "Искандер-М". Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил авиационный эксперт Константин Криволап.
"Прежде всего это связано с тем, что санкции и уменьшение рабочих, которые разбираются в этих сложных вопросах по налаживанию серийного производства ракет, привели к проблемам для россиян. В основном они ограничены возможностями самих пусков, за исключением "Искандер-М", – сказал он.
Проблемы с запуском "Кинжалов"
Константин Криволап отметил, что ограничения по ракетам Х-101 касается стратегической авиации Ту-95 и Ту-160. Ограничение по "Кинжалам" связано с самолетами МиГ-31К.
Из 12 самолетов мы оставили 5 или 6, в зависимости от того, считать ли прототип. Поэтому более 5 – 6 "Кинжалов" они сейчас не способны запускать. Если посмотреть последние применения этих ракет, то более 4 не было,
– подчеркнул авиаэксперт.
По его словам, для прекращения ударов "Кинжалами" требуется уничтожение условно 6 самолетов. С другой стороны, захватчики могут модернизировать свою авиацию. Однако для этого надо выбросить из самолета все лишнее и оставить только то, что необходимо для запуска "Кинжала". Очевидно, захватчики имеют проблемы с запуском "Кинжала".
Россия била ракетами "Кинжал": последние новости
В ночь на 21 августа российские оккупанты атаковали Украину 614-ю средствами воздушного нападения. В частности, они запустили "Кинжалы" сразу из нескольких МиГ-31К.
Утром 4 августа по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К с ракетами "Кинжал". Захватчики били "Кинжалами" по Староконстантинову. Два взрыва прогремели в пределах Хмельницкого района.
Утром 28 июля россияне выпустили на Украину 3 ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области России. Целились на Староконстантинов Хмельницкой области. Ракеты не достигли своих целей.